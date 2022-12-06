Самолет эскадрильи "Турецкие звезды" разбился из-за столкновения с птицей

Истребитель F-5 пилотажной эскадрильи "Турецкие звезды" ВВС Турции разбился во вторник в провинции Конья в центральной части страны из-за попадания в двигатель птицы. Пилот катапультировался, сообщило Минобороны Турции.
"Учебно-боевой самолет F-5, принадлежащий пилотажной эскадрилье "Турецкие звезды", потерпел крушение вскоре после взлета в 12:40 местного времени (совпадает с мск) вследствие попадания в двигатель птицы. Самолет с остановившимся двигателем упал на военной территории в районе Татлыджак уезда Каратай. Пилот катапультировался и не пострадал. С целью проведения медицинского контроля он доставлен в госпиталь, состояние здоровья пилота хорошее", - говорится в сообщении военного ведомства.
Пилотажная группа "Турецкие звезды" в этом году отметила 30-летнюю годовщину со времени создания. На ее счету свыше 600 демонстрационных полетов в Турции и за рубежом. В состав группы входят 15 самолетов F-5.