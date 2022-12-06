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56 минут назад

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

News.ru

Капитан уголовного розыска из Подмосковья, находясь за рулем личного автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя авто, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, ДТП произошло на трассе Балашиха — Салтыковка в понедельник, 5 декабря. Пассажирка одной из машин погибла. С полицейским работают следователи.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье
Фото: соцсетисоцсети

Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился капитан уголовного розыска из МУ МВД России «Балашихинское», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя машинами. В результате погибла пассажирка одной из машин, водитель пострадал, — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Авария случилась в понедельник, 5 декабря. Как уточнили в подмосковном главке МВД, сотрудник балашихинского угрозыска отстранен от службы. По решению следователей полицейский будет уволен и привлечен к ответственности.

Как сообщил Telegram-канал Shot, предполагаемому виновнику ДТП 40 лет. По его данным, сотрудник МВД столкнулся с автомобилями ГАЗ, Ford и Skoda, а затем врезался в дерево. Погибла 44-летняя пассажирка Skoda, которая скончалась на месте. Ее водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами. Другие участники ДТП серьезно не пострадали, по предварительным данным.

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Подмосковье машина такси столкнулась с электричкой. Поезд снес автомобиль и некоторое время волочил его по железнодорожным путям, момент ДТП попал на видео.

Происшествия,МВД России,Ford,
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