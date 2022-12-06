В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

На территории бывшего российского завода «Тантал» начался пожар

Lenta.ru

В Ленинском районе Саратова на территории бывшего электроприборного завода «Тантал» начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На территории бывшего российского завода «Тантал» начался пожар
Фото: ТАССТАСС

«В 13:42 (12:42 по московскому времени) поступил вызов по адресу: 50 лет Октября, 110а, пожарно-спасательные подразделения выехали по второму номеру [сложности]. (…) Выехали на "Тантал"», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших и площади горения на данный момент нет.

Электроприборное предприятие «Тантал» основали в 1949 году. На заводе производили электровакуумные приборы, а также различное оборудование для аэрокосмической отрасли. Арбитражный суд области признал предприятие банкротом в 2021 году.

Ранее в Тюмени на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. Водитель отметил, что почувствовал запах бензина, когда автобус проезжал светофор. После этого он остановился, а машина заглохла и загорелась.

Происшествия,ОАО ТАНТАЛ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители