Вор в столице побрился перед тем, как обокрасть барбершоп

На северо-западе столицы мужчина забрался ночью в мужскую парикмахерскую и поправил прическу перед кражей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 6 декабря.
По ее словам, инцидент произошел ночью в одном из барбершопов, расположенном на улице Свободы. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение, находящееся на первом этаже многоквартирного дома.
Примечательно то, что перед тем, как вынести из кассы парикмахерской деньги, а также напитки из холодильника, мужчина решил «привести себя в порядок». С помощью одной из машинок для стрижки злоумышленник поправил прическу, а затем немного полежал на диване. После совершения преступления вор скрылся через окно.
О вторжении в барбершоп узнали только утром, когда сотрудники пришли и увидели внутри беспорядок, а также взломанную кассу. Работники парикмахерской вызвали полицию.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов, — рассказала Ирина Волк.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Еще одного подозреваемого в воровстве мужчину задержали в Подмосковье. По версии следствия, мужчина проник в частный дом через окно, после чего вынес золотые украшения, которые стоят полмиллиона рублей.