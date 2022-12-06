В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
38 минут назад

Вор в столице побрился перед тем, как обокрасть барбершоп

Вечерняя Москваиещё 2

На северо-западе столицы мужчина забрался ночью в мужскую парикмахерскую и поправил прическу перед кражей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 6 декабря.

По ее словам, инцидент произошел ночью в одном из барбершопов, расположенном на улице Свободы. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение, находящееся на первом этаже многоквартирного дома.

Примечательно то, что перед тем, как вынести из кассы парикмахерской деньги, а также напитки из холодильника, мужчина решил «привести себя в порядок». С помощью одной из машинок для стрижки злоумышленник поправил прическу, а затем немного полежал на диване. После совершения преступления вор скрылся через окно.

О вторжении в барбершоп узнали только утром, когда сотрудники пришли и увидели внутри беспорядок, а также взломанную кассу. Работники парикмахерской вызвали полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов, — рассказала Ирина Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще одного подозреваемого в воровстве мужчину задержали в Подмосковье. По версии следствия, мужчина проник в частный дом через окно, после чего вынес золотые украшения, которые стоят полмиллиона рублей.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители