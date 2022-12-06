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19 минут назад

На Волоколамском шоссе загорелся автомобиль

News.ru

Машина загорелась на Волоколамском шоссе в Москве, сообщает РИА Новости. По информации агентства, в результате инцидента образовалась глухая пробка. На участке автотрассы перекрыто движение.

Видеофрагмент, запечатлевший ДТП, продемонстрировал объятое пламенем авто. Судя по кадрам, автомобиль сгорел дотла. Длина пробки составила 2,5 километра, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Ранее в центре Москвы произошла авария, в результате которой один из автомобилей вылетел на тротуар. По состоянию на 9:44 мск информации о пострадавших не поступало. Официальных комментариев по поводу случившегося от правоохранительных органов также не было.

До этого стало известно, что в центре Москвы автомобиль упал в реку. В результате в районе аварии была занята одна полоса из трех. Автомобильное движение при этом затруднено не было. ЧП имело место в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Позже его осмотрели приехавшие на место аварии медицинские специалисты.

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