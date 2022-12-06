На Волоколамском шоссе загорелся автомобиль

Ранее в центре Москвы произошла авария, в результате которой один из автомобилей вылетел на тротуар. По состоянию на 9:44 мск информации о пострадавших не поступало. Официальных комментариев по поводу случившегося от правоохранительных органов также не было.

До этого стало известно, что в центре Москвы автомобиль упал в реку. В результате в районе аварии была занята одна полоса из трех. Автомобильное движение при этом затруднено не было. ЧП имело место в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Позже его осмотрели приехавшие на место аварии медицинские специалисты.