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7 минут назад

В российском регионе при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник ФСБ

Lenta.ruиещё 1

В Тюменской области во время охоты погиб сотрудник регионального управления ФСБ — обстоятельства смерти остаются невыясненными. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

В регионе РФ при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 3 декабря мужчина вместе с коллегами приехал на охоту в лесной массив Нижнетавдинского района, где получил огнестрельное ранение. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, выстрелить случайно мог местный фермер. Его задержали по подозрению в смертельном ранении человека.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области во время охоты подстрелил напарника вместо косули. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали внутреннее повреждение органов. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Происшествия,ФСБ,
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