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10 минут назад

Появилось видео с места мощного пожара на курском аэродроме после атаки ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил сотрудник региональных экстренных служб. Мощное пламя попало на видело, кадры опубликованы в Telegram-канале «Актуальный Курск».

На видеоролике виден густой дым, поднимающийся над территорией, прилегающей к российскому аэродрому.

Сейчас на месте ЧП развернули три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода пламени на соседние емкости, передает РИА Новости.

Bloomberg заявил о новом витке украинского конфликта

Об атаке беспилотника на аэродром в Курской области стало известно 6 декабря. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате загорелся расположенный в районе объекта нефтенакопитель. Информация о пострадавших не поступала.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,
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