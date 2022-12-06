Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил сотрудник региональных экстренных служб. Мощное пламя попало на видело, кадры опубликованы в Telegram-канале «Актуальный Курск».

На видеоролике виден густой дым, поднимающийся над территорией, прилегающей к российскому аэродрому.

Сейчас на месте ЧП развернули три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода пламени на соседние емкости, передает РИА Новости.