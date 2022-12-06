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55 минут назад

Власти рассказали подробности о крушении МиГ-31 в Приморье

РИА "ФедералПресс"

И.о. главы Надеждинского района Приморья рассказал подробности о падении истребителя. Военный самолет упал в районе вечером 2 декабря.

Власти рассказали подробности о крушении МиГ-31 в Приморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой-либо помощи они у меня не просили, значит помощь им не нужна», – рассказал изданию «Восток Медиа» глава района Денис Котренко.

Он добавил, что истребитель МиГ-31 действительно упал на территории района. При этом, из Минобороны в администрацию не обращались. Котренко уверен – потому что в ведомстве есть «специально обученные люди».

Падение самолета произошло вечером в пятницу. Истребитель упал в лес, за сопкой. Никакой инфраструктуры он не задел. Кроме того, не было и пожара: самолет только дымился. В Надеждинском районе не увидели никакого значимого ущерба от ЧП.

Ранее «ФедералПресс» писал о падении истребителя на территории Приморья. Очевидцы сняли на видео черные клубы дыма от упавшего самолета.

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