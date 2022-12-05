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6 минут назад

Mash узнал предварительную причину пожара в краснодарском ресторане

News.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной пожара в краснодарском ресторане «Джентльмены удачи» мог стать взрыв на кухне заведения. По его данным, огонь разгорелся на рабочей зоне, языки пламени затянуло в вытяжку, отчего она не выдержала и взорвалась.

Mash узнал предварительную причину пожара в краснодарском ресторане
Фото: news.runews.ru

Как пишет Mash, пожал потушили на площади 200 квадратных метров.

Вечером 5 декабря в Краснодаре на Суворовской улице загорелся ресторан «Джентльмены удачи». Посетители заведения не могли выбраться из здания. Сведений о пострадавших не поступало.

3 декабря в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Было эвакуировано 20 человек, площадь пожара составила три квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве произошел пожар. Огнем была охвачена крыша одного из зданий.

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 12 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание компрессорных установок на крыше здания.

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