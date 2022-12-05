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54 минуты назад

Американец нашел у двери своего дома спящего медведя

Газета.Ruиещё 1

В США мужчина нашел у двери своего дома спящего медведя, пишет UPI. Хищник разлегся прямо у порога.

Американец нашел у двери своего дома спящего медведя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чак Роббинс из Флориды рассказал, что слышал, что в районе обитает дикий медведь, но никогда бы не подумал, что тот будет спать у его двери. По словам мужчины, с ним связался сосед, сообщивший, что хищник устроился прямо на пороге американца.

"Это потрясающе. Я вышел из дома, и он лежал передо мной так близко", - поделился впечатлениями Чак.

Роббинс сделал несколько кадров и опубликовал их в соцсетях. Мужчина не решился будить спящего зверя, а закрыл обратно дверь. Впрочем, с утра выспавшееся животное ушло само.

Ранее в Калифорнии медведь забрел в местное кафе и украл печенье. Увидев медведя, сотрудники кафе вызвали полицию. Животное не вело себя агрессивно и подчинилось сотрудникам правоохранительных органов.

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