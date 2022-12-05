Американец нашел у двери своего дома спящего медведя

В США мужчина нашел у двери своего дома спящего медведя, пишет UPI. Хищник разлегся прямо у порога.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чак Роббинс из Флориды рассказал, что слышал, что в районе обитает дикий медведь, но никогда бы не подумал, что тот будет спать у его двери. По словам мужчины, с ним связался сосед, сообщивший, что хищник устроился прямо на пороге американца.

"Это потрясающе. Я вышел из дома, и он лежал передо мной так близко", - поделился впечатлениями Чак.

Роббинс сделал несколько кадров и опубликовал их в соцсетях. Мужчина не решился будить спящего зверя, а закрыл обратно дверь. Впрочем, с утра выспавшееся животное ушло само.