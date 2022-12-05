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1 час назад

В Смоленской области пенсионерка пырнула ножом своего пьяного сына

Газета.Ru

В Смоленской области 66-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве своего 43-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Россиянка пырнула ножом своего пьяного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 2 декабря текущего года в квартире женщины в Десногорске. Предварительно установлено, что мужчина вернулся домой пьяным, в связи с чем между родственниками завязался конфликт. Во время выяснения отношений пенсионерка схватила нож и ударила им своего сына в живот.

После этого россиянка вызвала «скорую», однако спасти пострадавшего не удалось. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании женщине меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Волгограде мужчина хотел успокоить сожительницу и случайно убил ее ударом ножа в ногу.

Происшествия,Следственный комитет,
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