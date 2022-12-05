Причастных к краже угля из Монголии чиновников казнили в КНР

Должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии казнили в КНР. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает портал CentralAsia.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По данным СМИ, количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от объема, полученного китайской стороной.

— Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ, — говорится в сообщении.

В знак протеста граждане сняли с себя одежду в минус 30 градусов на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом. Также они требуют назвать имена коррупционеров.