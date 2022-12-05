Экс-гендиректора Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Басманный суд Москвы признал бывшего руководителя крупной золотодобывающей компании Павла Масловского виновным в особо крупном мошенничестве.

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Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Иск потерпевшей стороны на выплату более 99 миллионов рублей в пользу компании «Покровский рудник» удовлетворён.

По данным следствия, в 2018 году одна из «дочек» компании Petropavlovsk по указанию Масловского по завышенной стоимости купила в Благовещенске здание, принадлежащее его сыну.