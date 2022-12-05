Экс-сенатору Арашукову и его отцу запросили пожизненный срок

Прокурор потребовал приговорить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному сроку лишения свободы за организацию двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова , передает ТАСС.

«Требую назначить Арашукову Р. Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом 1 млн рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашенного ранее в суде вердикта присяжных заседателей», - заявила прокурор Гульчехра Ибрагимова .

В сентябре этого года экс-сенатор Рауф Арашуков был признан виновным в организации двух убийств по заказу своего отца.