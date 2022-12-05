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14 минут назад

Прокурор запросил пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Лера Букина

Прокурор потребовал приговорить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному сроку лишения свободы за организацию двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова, передает ТАСС.

Экс-сенатору Арашукову и его отцу запросили пожизненный срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Требую назначить Арашукову Р. Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом 1 млн рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашенного ранее в суде вердикта присяжных заседателей», - заявила прокурор Гульчехра Ибрагимова.

Отцу Арашукова - бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову - потребовали назначить такое же наказание.

В сентябре этого года экс-сенатор Рауф Арашуков был признан виновным в организации двух убийств по заказу своего отца.

Происшествия,Гульчехра Ибрагимова,Рауль Арашуков,Газпром Межрегионгаз,
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