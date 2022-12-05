Названа возможная причина взрыва в Ярославле

Неисправность газовой плиты могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Как установлено предварительно, причиной взрыва газа в квартире стала неисправность в газовой плите», — сказал он.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа в одном из жилых домов Ленинского района Ярославля, при котором пострадал один человек, а еще 44 были эвакуированы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК России.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства инцидента.

Взрыв произошел утром в понедельник, 5 декабря, на последнем этаже жилой трехэтажки на улице Кузнецова. Дом 1960 года постройки, газифицирован. Один человек пострадал, 44 жильца было эвакуировано.