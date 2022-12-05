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36 минут назад

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижегородской области

Лера Букина

В экстренных службах сообщили о взрыве газа в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области, передает ТАСС.

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижегородской области
Фото: ТАССТАСС

В результате взрыва возник пожар.

«В городе Заволжье около 10:00 произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей», - подчеркнул собеседник агентства.

Подчеркивается, что эпицентр взрыва находился в одной из квартир, которая располагается на втором этаже. ЧП привело к разрушению стены между тремя квартирами. В настоящее время выясняется информация о пострадавших.

Также сегодня взрыв произошел в одной из квартир нижневартовской пятиэтажки. Стало известно о разрушении пяти квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов. Кроме того, повреждены десять квартир. Под завалами могут оставаться люди. После ЧП было возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, взрыв вызван разгерметезацией газового баллона. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Наталья Комарова заявила о поиске семи человек.

Происшествия,Наталья Комарова,
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