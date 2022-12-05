Семь человек разыскивают после взрыва в жилом доме Нижневартовска

«Действительно, (…) семь человек разыскиваются», - пояснила Комарова в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, могут ли быть люди под завалами.

Ранее в своем Telegram-канале глава региона отметила , что двое пострадавших в результате взрыва в крайне тяжелом состоянии бортом санитарной авиации направлены в Окружной ожоговый центр в Сургуте, а еще трое находятся в Нижневартовский окружной больнице.

Взрыв в одной из квартир нижневартовской пятиэтажки произошел 4 декабря. Были разрушены пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов, еще десять квартир получили повреждения. Под завалами могут оставаться люди. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.