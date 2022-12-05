Экс-замглавы управления делами президента Малюшина призвали к суду

Верховный суд России признал незаконным прекращение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) России 73-летнего Ивана Малюшина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Отмечается, что заместитель председателя высшей судебной инстанции Владимир Давыдов изучил решение об амнистии и последующем закрытии дела Малюшина и постановил, что они были незаконными.

Малюшин занимал должность в Управлении делами президента России (УДП) в период с 2003-го по 2015 год. 28 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил в отношении чиновника уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, из-за чего бюджет страны понес убытки на 100 млн рублей.

Согласно информации СК, Малюшин незаконно передал в аренду участок УДП площадью 2,5 тыс. кв. м в Стремянном переулке компании из США. В настоящее время генеральная прокуратура пытается вернуть недвижимость в собственность Российской Федерации.

Прокуратура также настаивала на изменении обвинения чиновнику на более тяжкую статью, однако следователь отказал в этом, после чего Малюшин попал под амнистию и избежал уголовной ответственности.