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41 минуту назад

Названа причина взрыва в доме в Нижневартовске

Мария Иванова

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что взрыв в жилом доме в Нижневартовске, по предварительным данным, произошел из-за разгерметезации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС.

Куренков отметил, что одна из жительниц дома накануне обратила внимание на характерный запах и обратилась к соседу.

Также глава МЧС подтвердил, что дом не был газифицирован.

Взрыв в одной из квартир нижневартовской пятиэтажки произошел 4 декабря. По последним данным, погибли шестеро человек, 15 пострадали (двое из них - в крайне тяжелом состоянии).

Были разрушены пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов, еще десять квартир получили повреждения. Под завалами могут оставаться люди.

Число эвакуированных из-за взрыва газа в доме в Ярославле возросло

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия,Видео,Александр Куренков,МЧС России,
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