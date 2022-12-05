Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что взрыв в жилом доме в Нижневартовске, по предварительным данным, произошел из-за разгерметезации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС.

Куренков отметил, что одна из жительниц дома накануне обратила внимание на характерный запах и обратилась к соседу.

Также глава МЧС подтвердил, что дом не был газифицирован.

Взрыв в одной из квартир нижневартовской пятиэтажки произошел 4 декабря. По последним данным, погибли шестеро человек, 15 пострадали (двое из них - в крайне тяжелом состоянии).

Были разрушены пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов, еще десять квартир получили повреждения. Под завалами могут оставаться люди.