Неизвестные открыли огонь по электрическим подстанциям в США

В американском штате Северная Каролина ФБР расследует инцидент, связанный с массовым отключением электроэнергии. Как уточнили рабочие Duke Energy, в воскресенье, 4 декабря, неизвестные открыли огонь по двум электрическим подстанциям, что вызвало перебои. По мнению властей, это была спланированная и целенаправленная атака. Шериф округа Мур Ронни Филдс сообщил, что мотив причинения ущерба пока неясен.