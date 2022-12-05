Стало известно состояние пострадавших при ЧП в Нижневартовске

Состояние двух пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом здании в Нижневартовске остается крайне тяжелым. Состояние еще двух человек стабильное и удовлетворительное, а еще одну женщину отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали 15 человек, шесть погибли, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. В Нижневартовске введен режим ЧС на муниципальном уровне.

Как говорится в публикации, пациенты 62 и 67 лет были экстренно эвакуированы в ожоговый центр Сургута. Их состояние остается крайне тяжелым, врачи сражаются за их жизни, сообщил Добровольский.