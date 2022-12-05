Стало известно состояние пострадавших при ЧП в Нижневартовске

Состояние двух пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом здании в Нижневартовске остается крайне тяжелым. Состояние еще двух человек стабильное и удовлетворительное, а еще одну женщину отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали 15 человек, шесть погибли, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. В Нижневартовске введен режим ЧС на муниципальном уровне.
Как говорится в публикации, пациенты 62 и 67 лет были экстренно эвакуированы в ожоговый центр Сургута. Их состояние остается крайне тяжелым, врачи сражаются за их жизни, сообщил Добровольский.
Он также рассказал, что пациентка 45 лет продолжает лечение в реанимационном отделении Нижневартовской окружной больницы, ее состояние стабильное. Пациентка 19 лет, которой оказывают помощь в нейрохирургическом отделении, находится в удовлетворительном состоянии. Еще одной пациентке госпитализация не потребовалась, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.