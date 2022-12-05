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1 час назад

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Газета.Ruиещё 34

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

"Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие", - заявили в МЧС.

Накануне в жилом многоквартирном доме по улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв газа. В результате обрушились два этажа строения. Согласно последним данным, шесть человек погибли. Продолжается разбор завалов экстренными службами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели людей из-за взрыва газа в Нижневартовске.

Происшествия,Следственный комитет,
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