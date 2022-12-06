В российском городе шестилетний мальчик сбежал из детсада

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада. Об этом рассказали в краевом главке ГУМВД, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

6 декабря в полицию сообщение о том, что с территории прогимназии, расположенной на улице Красномосковская, 36 ушел воспитанник.

К розыску ребенка подключились инспекторы ПДН, участковые и волонтеры.

Позже выяснилось, что шестилетнего беглеца нашла одна из местных жительниц. Она привела его в участковый пункт, жизни мальчика ничего не угрожает.