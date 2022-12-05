В Риге пытались поджечь дом украинской блогерши

В Риге неизвестные подожгли дом блогерши из Украины Софьи Стужук, которая заявила о несогласии с политикой Киева. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

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Злоумышленники бросили в дом блогерши коктейль Молотова. Возгорание быстро получилось устранить, никто из жильцов не пострадал. По данным агентства, в доме находились пятеро детей.

Отмечается, что проукраински настроенные жители Риги начали травлю пострадавшей, они разместили ее адрес в соцсетях и предложили лишить ее гражданства.

Весной Стужук переехала в Латвию из-за «несогласия с политикой Украины» и сообщила, что возвращаться на родину не планирует.