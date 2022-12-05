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54 минуты назад

Судьба семи человек неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске

Елена Прошина

В пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв газа. Судьба семерых человек остается неизвестной, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Судьба семи человек неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, необходимо установить местонахождение еще семерых человек, поиски уже идут. В настоящее время они считаются пропавшими.

«На данный момент не установлена судьба семи человек, сейчас выясняется их местонахождение», — пояснил он.

В МЧС России сообщили, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Нижневартовске произошло обрушение перекрытий второго и третьего этажей в третьем подъезде. Шесть человек погибли, еще девять получили ранения. Пять человек были госпитализированы. Отмечается, что двое пострадавших получили тяжелые ожоги с поражением 85-90% тела. Их транспортируют санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута.

Как рассказали в мэрии, причиной происшествия могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов. В городе ввели режим ЧС на муниципальном уровне.

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой спасателей уже вылетел в Нижневартовск к месту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия,Александр Куренков,МЧС России,
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