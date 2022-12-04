В многоэтажке в Киеве взорвался генератор

В многоэтажном доме на левобережье Киева произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

1 декабря в Киеве произошел взрыв. На опубликованной фотографии произошедшего видно, как над столицей поднимается столб дыма. Воздушная тревога в городе была уже отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.