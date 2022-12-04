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4 минуты назад

В многоэтажке в Киеве взорвался генератор

Lenta.ru

В многоэтажном доме на левобережье Киева произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В многоэтажке в Киеве взорвался генератор
Фото: ТАССТАСС

«На улице Цветаевой произошел взрыв в многоэтажке», — говорится в сообщении.

В некоторых квартирах вылетели окна, начался пожар. Предварительно, взорвался генератор. На месте работают спасатели.

В Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме

1 декабря в Киеве произошел взрыв. На опубликованной фотографии произошедшего видно, как над столицей поднимается столб дыма. Воздушная тревога в городе была уже отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

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