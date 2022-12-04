Режим ЧС ввели в российском городе

Власти Нижневартовске ввели в городе режим ЧС муниципального характера после обрушения в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Могу вам подтвердить, что режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют. Режим ЧС введен, потому что он позволяет максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств", - сказала собеседница агентства.
ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Шесть человек в результате обрушения погибли.