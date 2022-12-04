Режим ЧС ввели в российском городе

"Могу вам подтвердить, что режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют. Режим ЧС введен, потому что он позволяет максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств", - сказала собеседница агентства.