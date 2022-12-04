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31 минуту назад

"Бомжом не буду". Опубликованы записи мужа застреленной в Москве украинки

Майк Габриелян

В интернете опубликовали записки 68-летнего Николая Грубняка, подозреваемого в убийстве 39-летней жены Вероники. Фото разместил Telegram-канал 112.

"Бомжом не буду". Опубликованы записи мужа застреленной в Москве украинки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В записках Грубняк упоминает, что любимая ему изменила, а некто "они" решили «сделать бомжом». Поэтому он намеревался покончить с собой.

«Они хотели Москву. Они получили А меня хотели сделать бомжом. Но они не угадали. Я бомжом не буду. Я лучше уйду на тот свет, а они пусть мучаются в тех квартирах, которые я им сделал», - написал Грубняк.

По данным 112, Николай и погибшая Вероника прожили десять лет в браке. А убийство случилось из-за решения 39-летней женщины развестись.

Найденная застреленной в машине женщина была гражданкой Украины

После обнаружения трупа, мужчину искали больше пяти часов. Сейчас Николай Грубняк задержан. Он признал вину и дал показания.

Ранее сообщалось, что тело 39-летней гражданки Украины Вероники Казык обнаружили в машине на востоке Москвы.

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