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49 минут назад

Возросло число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

Lenta.ru

До пяти возросло число погибших в результате обрушения части жилого дома в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Разбор завалов продолжается. Уточняется, что травмы получили 10 жильцов дома.

При этом ранее сообщалось о двух погибших. Всего из дома были эвакуированы 52 человека, их разместили в пункте временного размещения.

Об инциденте в российском городе стало известно ранее 4 декабря. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Мира. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.

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По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата. При этом само здание не газифицировано.

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