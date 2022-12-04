Возросло число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

До пяти возросло число погибших в результате обрушения части жилого дома в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Разбор завалов продолжается. Уточняется, что травмы получили 10 жильцов дома.

При этом ранее сообщалось о двух погибших. Всего из дома были эвакуированы 52 человека, их разместили в пункте временного размещения.

Об инциденте в российском городе стало известно ранее 4 декабря. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Мира. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.