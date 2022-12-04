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9 минут назад

В Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме

Майк Габриелян

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижневартовске. Есть жертвы, три подъезда частично обрушились. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, под завалами нашли одного погибшего. Десять человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

Под завалами остаются люди.

В двух подъездах произошли частичные обрушения — в одном с первого по третий этаж, в другом с первого по четвертый.

Всего эвакуировано 25 человек.

Взрыв произошел в доме на улице Мира, 6а. Об этом сообщает группа «ЧП Нижневартовск».

«Говорят, под завалами люди. Предположительно, утечкa газа.На место выехал глава города Дмитрий Кощенко, работают все службы. Обрушилось 2 этажа», - сообщают в группе.

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