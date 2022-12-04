В Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижневартовске. Есть жертвы, три подъезда частично обрушились. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, под завалами нашли одного погибшего. Десять человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.
Под завалами остаются люди.
В двух подъездах произошли частичные обрушения — в одном с первого по третий этаж, в другом с первого по четвертый.
Всего эвакуировано 25 человек.
Взрыв произошел в доме на улице Мира, 6а. Об этом сообщает группа «ЧП Нижневартовск».
«Говорят, под завалами люди. Предположительно, утечкa газа.На место выехал глава города Дмитрий Кощенко, работают все службы. Обрушилось 2 этажа», - сообщают в группе.