В Москве обнаружен автомобиль с застреленной женщиной внутри

Молодая женщина, застреленная возле храма в Москве, пролежала в автомобиле всю ночь. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: Соцсети Соцсети

Отмечается, что утром в воскресенье, 4 декабря, на парковке на Вешняковской улице был обнаружен автомобиль Peugeot с пулевым отверстием в стекле. На заднем сидении машины лежало тело молодой женщины.

По данным источника, вечером 30-летняя Вероника К. позвонила домой и рассказала, что придет домой через пять минут. Утром она была обнаружена застреленной.

Специалисты ГУ столичного МВД и следователи СК начали проверку по этому происшествию.