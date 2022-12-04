В Москве обнаружен автомобиль с застреленной женщиной внутри

Молодая женщина, застреленная возле храма в Москве, пролежала в автомобиле всю ночь. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что утром в воскресенье, 4 декабря, на парковке на Вешняковской улице был обнаружен автомобиль Peugeot с пулевым отверстием в стекле. На заднем сидении машины лежало тело молодой женщины.
По данным источника, вечером 30-летняя Вероника К. позвонила домой и рассказала, что придет домой через пять минут. Утром она была обнаружена застреленной.
Специалисты ГУ столичного МВД и следователи СК начали проверку по этому происшествию.
Тело с огнестрельным ранением обнаружил сожитель женщины. Он вышел искать ее, так как Вероника слишком долго не возвращалась домой. Мужчине удалось обнаружить труп в машине, припаркованной недалеко от дома, сообщает ТАСС.