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42 минуты назад

В Индонезии после извержения вулкана эвакуировали свыше 90 человек

Илья Родин

Власти Индонезии эвакуировали 95 человек в провинции Восточная Ява, после произошедшего в воскресенье, 4 декабря, извержения вулкана Семеру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

В Индонезии после извержения вулкана эвакуировали свыше 90 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что утром вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 1,5 км.

В ведомстве пояснили, что в районе уровень опасности повышен до максимального по четырехбалльной шкале. В нескольких ближайших населенных пунктах зафиксировано выпадение вулканического пепла.

Напомним, что прошлое извержение самого высокого вулкана на Яве началось ровно год назад, 4 декабря 2021 года. В результате природной катастрофы погибло 57 человек, 169 было ранено, 23 пропали без вести.

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