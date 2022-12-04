В Индонезии после извержения вулкана эвакуировали свыше 90 человек

Власти Индонезии эвакуировали 95 человек в провинции Восточная Ява, после произошедшего в воскресенье, 4 декабря, извержения вулкана Семеру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что утром вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 1,5 км.
В ведомстве пояснили, что в районе уровень опасности повышен до максимального по четырехбалльной шкале. В нескольких ближайших населенных пунктах зафиксировано выпадение вулканического пепла.
Напомним, что прошлое извержение самого высокого вулкана на Яве началось ровно год назад, 4 декабря 2021 года. В результате природной катастрофы погибло 57 человек, 169 было ранено, 23 пропали без вести.