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1 минуту назад

Массовая драка произошла в московском караоке-клубе

Мослента

Массовая драка произошла в караоке-клубе в поселении Десеневское в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Одному человеку потребовалась медицинская помощь, четверых доставили в отдел полиции.

Массовая драка произошла в московском караоке-клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Около 5:40 поступило сообщение о конфликте между гражданами в поселении Десеновское. Полицейские, прибыв на место, установили, что, предварительно, между гражданами на бытовой почве произошел конфликт. Он был пресечен сотрудниками полиции», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент начался в здании клуба и продолжился на улице рядом с заведением, уточнил источник. В результате массовой драки у одного из пострадавших диагностировали перелом челюсти.

Ранее на видео попала массовая драка мигрантов в Москве. На опубликованных кадрах видно, как люди в оранжевой рабочей форме и несколько человек, одетых в штатскую одежду, устроили потасовку на проезжей части.

Происшествия,МВД России,
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