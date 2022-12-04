Полицейские погибли при нападении экстремистов в Пакистане

В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва экстремисты напали на полицейский фургон. В результате инцидента погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Dawn.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка, которая действует преимущественно в северо-западных регионах государства и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против системы власти в стране.