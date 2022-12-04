Полицейские погибли при нападении экстремистов в Пакистане

В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва экстремисты напали на полицейский фургон. В результате инцидента погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Dawn.
«Трое полицейских погибли в результате нападения», - подчеркнули в полиции.
Уточняется, что начата поисковая операция, криминалисты ведут ведут расследование обстоятельств произошедшего.
По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка, которая действует преимущественно в северо-западных регионах государства и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против системы власти в стране.