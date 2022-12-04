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57 минут назад

Приграничное российское село попало под обстрел

Lenta.ru

Приграничное российское село Тишанка Волоконовского района попало под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Приграничное российское село попало под обстрел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пострадавших нет. Снарядом разрушено нежилое здание, есть повреждения на линиях газоснабжения и электроснабжения, которые относятся к поврежденному домовладению.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — заключил Гладков.

2 декабря губернатор российского региона рассказал, что было обстреляно село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Осколками снаряда были повреждены три частных дома, в них выбило окна и оказалась посечена кровля, пояснил Гладков.

Днем ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что со стороны Украины обстреляли поселок Теткино.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,
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