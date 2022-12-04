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7 минут назад

Электричка столкнулась с такси в подмосковном Пушкине

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В ГУ МЧС по Московской области сообщили о столкновении электрички и такси в подмосковном Пушкине, есть пострадавшие.

В подмосковном Пушкино столкнулись электричка и легковой автомобиль
Фото: РИА Новости РИА Новости

«На перегоне Зеленый Бор — Ивантеевка в городском округе Пушкино... произошло столкновение пригородного электропоезда и легкового автомобиля... Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возгорания не произошло, железнодорожное полотно не было повреждено в результате аварии.

О количестве пострадавших в МЧС не сообщили.

Ранее стало известно, что два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.

После ДТП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

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