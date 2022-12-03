В Иране в ходе протестов погибли 200 человек

По меньшей мере 200 человек погибли в результате протестов, переросших в беспорядки, в Иране. Об этом в субботу сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Совета Безопасности Исламской Республики Иран.
По их информации, погибшими являются члены служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков. По оценкам Совета Безопасности, в ходе протестов правительственному, государственному и частному имуществу был нанесен ущерб в размере более 1 трлн туманов ($235,8 млн). Следственному комитету МВД ИРИ поручено оценить весь ущерб, а также определить способ его возмещения.
Совет Безопасности в своем заявлении подчеркнул, что более 200 человек стали жертвами террористических актов. Некоторые погибли в результате проведения специальных операций по ликвидации вооруженных группировок.
Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы. Протесты, переросшие в беспорядки, не утихают до сих пор.