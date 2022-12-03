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1 час назад

Источник сообщил о задержании в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана

ТАССиещё 4

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник.

Источник сообщил о задержании в Лондоне бизнесмена Фридмана
Фото: ТАССТАСС

"Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что иной информацией пока не обладает, в том числе и о причинах задержания бизнесмена.

Официальными комментариями ТАСС пока не располагает.

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В пресс-службе Альфа-банка в свою очередь отметили, что Михаил Фридман находится у себя дома.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет", - сообщил ТАСС представитель кредитной организации.

Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении владельцев консорциума "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников. 1 марта стало известно, что Фридман и Авен выходят из совета директоров российского Альфа-банка.

Происшествия,Петр Авен,Михаил Фридман,Альфа-банк,ЕС,
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