Источник сообщил о задержании в Лондоне бизнесмена Фридмана

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник.
"Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что иной информацией пока не обладает, в том числе и о причинах задержания бизнесмена.
Официальными комментариями ТАСС пока не располагает.
В пресс-службе Альфа-банка в свою очередь отметили, что Михаил Фридман находится у себя дома.
"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет", - сообщил ТАСС представитель кредитной организации.
Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении владельцев консорциума "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников. 1 марта стало известно, что Фридман и Авен выходят из совета директоров российского Альфа-банка.