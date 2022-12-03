Источник сообщил о задержании в Лондоне бизнесмена Фридмана

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник.

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"Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что иной информацией пока не обладает, в том числе и о причинах задержания бизнесмена.

Официальными комментариями ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе Альфа-банка в свою очередь отметили, что Михаил Фридман находится у себя дома.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет", - сообщил ТАСС представитель кредитной организации.