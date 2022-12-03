В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на авторынке

В Санкт-Петербурге произошел пожар на Ириновском авторынке, сообщает издание 78.ru. По его данным, огонь разгорелся в одноэтажном здании на площади около 500 квадратных метров.

На рынке загорелся павильон с моторными маслами, уточняет «Мойка 78». На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил крупное здание. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Информация о пострадавших уточняется.