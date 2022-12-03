В Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.
"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе города Махачкала, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы СКТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.