В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
44 минуты назад

Телефонные мошенники вышли на новый уровень. Их жертвой стал главный эксперт Центробанка

Секрет Фирмы

Новости о том, что телефонные мошенники снова обвели вокруг пальца какого-нибудь доверчивого россиянина, появляются, к сожалению, каждый день. Несмотря на все советы правоохранительных органов и разных экспертов, на уловки злоумышленников попадаются все. Даже сотрудники Центробанка — причём весьма высокопоставленные.

Главный эксперт ЦБ стал жертвой мошенников
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Очередной жертвой телефонных разводил стала девушка Екатерина, занимающая пост главного эксперта Центробанка. По информации Telegram-канала Baza, утром 23 ноября ей позвонил некий «сотрудник банка», сообщивший девушке о подозрительных действиях со счётом (классика).

Екатерина поверила мужчине, после чего её переключили на «специалиста департамента безопасности ЦБ». Он и сообщил, что кто-то пытается оформить на неё кредит.

Через некоторое время Екатерине позвонил ещё более серьёзный человек — «сотрудник ФСБ» Антон Волков. Тот без лишних слов заявил, что будет руководить операцией по поимке злоумышленников. Первым шагом операции было требование к Екатерине взять кредиты и перевести деньги по указанным реквизитам.

Мошенники нашли новый способ обмана россиян через AliExpress

Главного эксперта Центробанка, судя по всему, ничего не смутило. Она взяла кредиты в двух банках на общую сумму в 1,6 млн рублей и перевела их неизвестно кому. И вот только после этого она решила, что дело тут нечисто, и обратилась в полицию.

Вообще воображение у мошенников не кончается. Недавно они придумали ещё одну схему, как обмануть россиян. Теперь они убеждают их переводить деньги на собственные карты в других банках, чтобы затем их украсть.

Антон Волков,ФСБ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители