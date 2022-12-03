Главный эксперт ЦБ стал жертвой мошенников

Новости о том, что телефонные мошенники снова обвели вокруг пальца какого-нибудь доверчивого россиянина, появляются, к сожалению, каждый день. Несмотря на все советы правоохранительных органов и разных экспертов, на уловки злоумышленников попадаются все. Даже сотрудники Центробанка — причём весьма высокопоставленные.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Очередной жертвой телефонных разводил стала девушка Екатерина, занимающая пост главного эксперта Центробанка. По информации Telegram-канала Baza, утром 23 ноября ей позвонил некий «сотрудник банка», сообщивший девушке о подозрительных действиях со счётом (классика).

Екатерина поверила мужчине, после чего её переключили на «специалиста департамента безопасности ЦБ». Он и сообщил, что кто-то пытается оформить на неё кредит.

Через некоторое время Екатерине позвонил ещё более серьёзный человек — «сотрудник ФСБ» Антон Волков. Тот без лишних слов заявил, что будет руководить операцией по поимке злоумышленников. Первым шагом операции было требование к Екатерине взять кредиты и перевести деньги по указанным реквизитам.

Главного эксперта Центробанка, судя по всему, ничего не смутило. Она взяла кредиты в двух банках на общую сумму в 1,6 млн рублей и перевела их неизвестно кому. И вот только после этого она решила, что дело тут нечисто, и обратилась в полицию.