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52 минуты назад

В Туле задержали иностранца, помочившегося на мемориал героям СССР

Газета.Ru

В Туле задержали иностранного гражданина, который осквернил мемориал "Тулякам – Героям Советского Союза", помочившись на него. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

В Туле задержали иностранца, помочившегося на мемориал героям СССР
Фото: Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

Инцидент произошел на проспекте Ленина между домами N 61 и 63. На ролике, который распространился в социальных сетях, видно, как мужчина мочится на памятник, а после уходит, разговаривая по телефону.

"Решается вопрос о привлечении его к ответственности. Результаты проверки указанного факта находятся на контроле прокуратуры Центрального района г. Тулы", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Калуге суд оставил в силе приговор 22-летнему местному жителю, обвиняемому в надругательстве над Вечным огнем. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на монумент. Его приятель заснял произошедшее на камеру и опубликовал в соцсетях.

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