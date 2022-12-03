В Туле задержали иностранца, помочившегося на мемориал героям СССР

В Туле задержали иностранного гражданина, который осквернил мемориал "Тулякам – Героям Советского Союза", помочившись на него. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
Инцидент произошел на проспекте Ленина между домами N 61 и 63. На ролике, который распространился в социальных сетях, видно, как мужчина мочится на памятник, а после уходит, разговаривая по телефону.
"Решается вопрос о привлечении его к ответственности. Результаты проверки указанного факта находятся на контроле прокуратуры Центрального района г. Тулы", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Калуге суд оставил в силе приговор 22-летнему местному жителю, обвиняемому в надругательстве над Вечным огнем. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на монумент. Его приятель заснял произошедшее на камеру и опубликовал в соцсетях.