В Туле задержали иностранца, помочившегося на мемориал героям СССР

В Туле задержали иностранного гражданина, который осквернил мемориал "Тулякам – Героям Советского Союза", помочившись на него. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Фото: Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области» Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

Инцидент произошел на проспекте Ленина между домами N 61 и 63. На ролике, который распространился в социальных сетях, видно, как мужчина мочится на памятник, а после уходит, разговаривая по телефону.

"Решается вопрос о привлечении его к ответственности. Результаты проверки указанного факта находятся на контроле прокуратуры Центрального района г. Тулы", — уточнили в ведомстве.