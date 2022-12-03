В Забайкалье с рельсов сошли локомотив и два грузовых вагона

"3 декабря 2022 в 00:57 на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, локомотива и двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов", - говорится в сообщении на сайте железной дороги.