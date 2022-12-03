В Забайкалье с рельсов сошли локомотив и два грузовых вагона

Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Магдагачи в Забайкалье, сообщает в субботу пресс-служба Забайкальской железной дороги.
"3 декабря 2022 в 00:57 на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, локомотива и двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов", - говорится в сообщении на сайте железной дороги.
Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб.