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36 минут назад

В Забайкалье с рельсов сошли локомотив и два грузовых вагона

ТАССиещё 3

Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Магдагачи в Забайкалье, сообщает в субботу пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В Забайкалье с рельсов сошли локомотив и два грузовых вагона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"3 декабря 2022 в 00:57 на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, локомотива и двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов", - говорится в сообщении на сайте железной дороги.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб.

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