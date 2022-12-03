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1 час назад

В Астраханской области несколько человек пострадали при утечке газа

ТК «Звезда»

Ночью в многоквартирном доме в городе Камызяк Астраханской области произошла утечка газа. В результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Под Астраханью несколько человек пострадали при утечке газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утечка газа произошла в квартире на пятом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания жителей.

«Горение отсутствует. На месте от МЧС работают 3 единицы техники 10 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Напомним, накануне в Волгограде произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в легковушке Skoda. Ее владелец с травмами доставлен в больницу.

Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека, 15 пострадали

Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа из ацетиленовых баллонов.

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