Пожар на крыше Микояновского мясокомбината ликвидирован

К 23:04 пожар на крыше Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Румянцев, передает Telegram-канал управления.

Сообщение о возгорании на кровле Микояновского мясокомбината, расположенного по адресу: улица Талалихина, 41с16, поступило спасателям в 21:16. Пожару присвоили второй уровень сложности.

«В 23:04 возгорание на кровле и открытое горение в здании удалось ликвидировать. В данный момент пожарно-спасательные подразделения обходят четвертый и пятый этажи для разведки и уточнения возможных очагов пожара»,— отметил Румянцев.

Он добавил, что в ликвидации пожара было задействовано более 100 спасателей и 30 единиц техники.