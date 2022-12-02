В Забайкалье на руднике по добыче золота обрушилась порода

Обрушение породы произошло на руднике по добыче золота в Балейском районе Забайкальского края. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под завалами находится один человек.
"В одном из штреков рудника "Омчак" обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, остальные трое рабочих не пострадали. Сейчас на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы горноспасатели. Причины ЧП выясняются.