В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат

В пресс-службе МЧС России сообщили, что на территории московского Микояновского мясокомбината произошел пожар. Об этом пишет ТАСС.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание кровли производственно-складского здания на территории Микояновского мясокомбината. Проводится эвакуация рабочего персонала», – рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что из здания эвакуировали 12 человек, по имеющимся данным, больше людей в горящем здании нет. Информация о пострадавших также пока не поступала.

На данный момент в тушении задействованы более 100 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели забор воздуха на месте пожара.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха будут направлены в лабораторию для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», – уточнили в пресс-службе.