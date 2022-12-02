По делу замглавы московского ГУ МЧС арестовали инспектора ГИМС

Пресненский суд Москвы вслед за заместителем начальника ГУ МЧС - главным инспектором по маломерным судам Москвы Сергеем Зотовым отправил в СИЗО государственного инспектора ГИМС Александра Калашникова. Как уточнили ТАСС в пятницу в правоохранительных органах, также по делу о получении взятки под домашний арест отправлен посредник совершенного преступления.

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"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве был арестован государственный инспектор по маломерным судам Калашников Александр Борисович. Давший признательные показания по обвинению в даче взятки безработный Климов Алексей Николаевич был отправлен под домашний арест", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пресненского суда ТАСС уточнили, что мера пресечения в отношении фигурантов дела избрана до 29 января 2023 года.