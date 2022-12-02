В США гольфист вышел из себя во время игры и откусил сопернику нос

51-летний любитель гольфа из американского штата Миссисипи Марк Уэллс настолько был раздосадован на соперника, что откусил ему нос. Об этом сообщает ABC News.

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Перед этим во время партии игры в гольф Уэллс спорил и ругался с партнером на поле. Вечером мужчины продолжили перепалку на паркинге. В конце концов Уэллс внезапно набросился на визави и откусил ему нос. Затем прыгнул за руль своей Теслы и скрылся с места инцидента.

Прибывшие по вызову стражи порядка откушенного носа, к сожалению, не обнаружили – видимо членовредитель специально его куда то вышвырнул. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали первую медпомощь.

Позднее Уэллс сдался полиции штата. Шериф округа предъявил ему обвинение в преступном нападении и отправил за решетку. Обвиняемый заплатил 10 % от суммы залога в размере 50 тысяч долларов и вышел на свободу в течение часа после заключения в тюрьму города Билокси.