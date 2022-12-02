В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
21 минуту назад

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за экстремизм и вербовку сокамерников в АУЕ

Lenta.ru

В Кузбассе ранее судимый 31-летней житель города Кемерово предстанет перед судом за участие в экстремисткой организации, вовлечение в нее новых членов и нападение на сотрудника колонии. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за экстремизм и вербовку сокамерников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, в период с февраля по октябрь прошлого года фигурант, находясь в СИЗО, во время бесед с сокамерниками пропагандировал идеи международного криминального общественного движения и призывал их вступить в него. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о запрещенном в России экстремистском движении «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Преступника выявили сотрудники ФСБ, после чего он был задержан. В июле этого года, уже находясь под следствием, обвиняемый применил насилие в отношении работника колонии.

14 сентября сообщалось, что в Новгородской области российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители