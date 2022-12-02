Сотрудники ФСБ задержали россиянина за экстремизм и вербовку сокамерников

В Кузбассе ранее судимый 31-летней житель города Кемерово предстанет перед судом за участие в экстремисткой организации, вовлечение в нее новых членов и нападение на сотрудника колонии. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По версии следствия, в период с февраля по октябрь прошлого года фигурант, находясь в СИЗО, во время бесед с сокамерниками пропагандировал идеи международного криминального общественного движения и призывал их вступить в него. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о запрещенном в России экстремистском движении «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Преступника выявили сотрудники ФСБ, после чего он был задержан. В июле этого года, уже находясь под следствием, обвиняемый применил насилие в отношении работника колонии.